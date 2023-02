L’ASSE a trouvé la solution miracle pour éviter la catastrophe

Arnaud De Kanel

Après deux défaites consécutives, l'AS Saint-Etienne a retrouvé goût à la victoire en s'imposant sur le fil contre Annecy au terme d'un match spectaculaire (3-2). Une très bonne opération dans la course au maintien, mission essentielle des Verts pour cette fin de saison. Après un recrutement conséquent, le club du Forez pourrait compter sur d'autres renforts.

Dennis Appiah, Gautier Larsonneur, Lamine Fomba, Niels Nkounkou, Abdoul Kader Bamba, Mateo Pavlovic et Gaëtan Charbonnier ont rejoint l'ASSE lors du mercato hivernal. Un recrutement dantesque des Verts qui font tout pour se maintenir. Malgré ces sept renforts, Laurent Batlles pourrait faire appel aux joueurs issus du centre de formation.

Vente ASSE : Un projet délirant à 100M€ est annoncé https://t.co/kzTIBtSwst pic.twitter.com/qpUjaLGLhR — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

«Il était nécessaire de se renforcer»

Loïc Perrin est revenu sur le mercato de folie de l'ASSE. « Selon nous, il était nécessaire de se renforcer. C’est ce qu’on avait ciblé, c'est important d’apporter du sang frais, de nouveaux visages, et j'ai l'intime conviction qu’on s’est vraiment renforcé sur ce mercato. Maintenant il faut que ça se matérialise par des résultats. Ils étaient plutôt bons au début du mois de janvier, puis il y a eu le match de Sochaux qui ne doit pas tout remettre en question. Derrière, il y a eu ce match à Bastia qui était un vrai match de Ligue 2. Le mois de février va être très important », a-t-il déclaré. Si les renforts ne suffisent pas, la solution pour mener à bien l'opération maintien pourrait provenir du centre de formation du club stéphanois.

«Certains jeunes peuvent dépanner»