Mercato : Le PSG prépare un record historique

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Figures emblématiques du PSG version QSI, Marco Verratti et Marquinhos ont déjà intégré le top 3 des joueurs ayant disputé le plus de matchs dans toute l’histoire du club de la capitale. Et avec leurs prolongations de contrat respectives, les deux hommes s’apprêtent même à battre ce record historique devant un certain Jean-Marc Pilorget.

Le 28 décembre dernier, le PSG officialisait la prolongation de contrat de Marco Verratti (30 ans) jusqu’en 2026, s’assurant donc de la présence d’un joueur emblématique de l’ère QSI pour les années à venir : « Cela fait plus de 10 ans, que je suis arrivé à Paris, dans cette ville que je considère comme ma deuxième maison. J’ai toujours reçu beaucoup de soutien de la part du club et des supporters depuis mes débuts et j’en suis très reconnaissant. Il était évident pour moi que mon histoire continuerait à s’écrire ici », expliquait alors le milieu de terrain italien, qui a disputé pas moins de 401 rencontres officielles avec le PSG depuis son arrivée. Et il est talonné par l’un de ses coéquipiers…

PSG : Le rêve inattendu du Qatar https://t.co/077GS2a9Pe pic.twitter.com/GIbahCwbfO — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

Marquinhos va prolonger après Verratti

Actuellement sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Marquinhos (28 ans) s’apprête lui aussi à fixer son avenir, puisque L’EQUIPE annonce ce lundi dans ses colonnes un accord pour sa prolongation de contrat de trois ans. Recruté en 2013, soit un an seulement après l’arrivée de Verratti, le défenseur central brésilien semble donc bien parti pour continuer d’écrire une longue histoire avec le PSG, et le président Nasser Al-Khelaïfi rêverait même de le voir terminer sa carrière au Parc des Princes. Et avec ce feuilleton Marquinhos en plus de la récente prolongation de Marco Verratti, le PSG peut viser un record historique dans les mois à venir.

Pilorget va être détrôné

En effet, Verratti et Marquinhos occupent respectivement les 2e et 3e place du classement des joueurs le plus capés de toute l’histoire du PSG en match officiel. Le milieu de terrain italien compte 401 apparitions contre 392 pour l’international brésilien, et ils sont devancés sur le podium par un certain… Jean-Marc Pilorget ! Cet ancien défenseur central, passé par le PSG entre 1975 et 1987 puis lors de la saison 1988-1989, comptabilise au total 435 matchs officiels sous le maillot du club de la capitale, se positionnant donc devant Verratti et Marquinhos. Sauf qu’avec leurs prolongations de contrat respectives, les deux stars du PSG vont très bientôt détrôner Pilorget…



Le top 10 des joueurs les plus capés du PSG :

1-Pilorget (435)

2-Verratti (401)

3-Marquinhos (392)

4-Armand (380)

5-Sufic et Le Guen (344)

7-Lama (318)

8-Thiago Silva (315)

9-Dahleb (310)

10-Cavani (301)