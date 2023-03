« Je les sens vraiment armés », il annonce du lourd pour l’ASSE

La rédaction

Alors que l’objectif principal de l’ASSE, après leur relégation l’année dernière, était de remonter directement en Ligue 1, les ambitions des Stéphanois ont rapidement pris du plomb dans l’aile et l’objectif s’est transformé petit à petit en mission maintien. Pas encore sauvés, les Verts sont néanmoins sortis de la zone rouge. L’ancien capitaine du club Fabien Lemoine voit l’ASSE se réveiller pour la fin de saison.

Fabien Lemoine, désormais au FC Versailles, lutte avec le club de national, pour la montée en Ligue 2. Ancien joueur de l’ASSE de 2011 à 2017, ce dernier garde toujours un œil très attentif aux performances des Verts , qui connaissent une saison très compliquée malgré leurs résultats récents. Alors que les hommes de Laurent Batlles ont obtenu le point du nul ce samedi face à Bordeaux, Fabien Lemoine lui, s’est exprimé dans un space Twitter organisé par Jérémy Berrié, sur la saison actuelle du club du Forez.

«À un moment donné, ça tombe», Fabien Lemoine lucide sur la relégation de l’ASSE

L’ancien capitaine des Verts déclare : « Une descente, ce sont des choses qui arrivent. Mais année après année, tu flirtes un peu avec le danger et à un moment donné ça tombe. Je pensais quand même qu’en tant que barragiste et avec leur équipe que je trouvais quand même compétitive, et pour avoir encore du monde là-bas, des amis qui y jouaient encore, on s’appelait régulièrement, je ne vais pas dire qu’ils étaient confiants, mais ils étaient déjà contents entre guillemets d’être barragiste, car ils avaient encore leur destin entre les mains. Puis, j’ai regardé les deux matchs et le couperet est tombé » .

Fabien Lemoine très optimiste pour la fin de saison de l’ASSE