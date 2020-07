Foot - ASSE

ASSE - Clash : Un problème aussi avec Debuchy ? La réponse de Claude Puel

Publié le 16 juillet 2020 à 20h00 par La rédaction

Interrogé en conférence de presse sur un échange très musclé avec Claude Puel, Mathieu Debuchy a totalement démenti ces informations. L’entraîneur de l’ASSE en a fait de même.

« Je ne vois pas pourquoi je vais m’insulter avec le coach. Certes, on a eu une discussion, mais en aucun cas des insultes (…) J’ai été très surpris d’apprendre que, limite, on avait failli en venir aux mains. C’est quand même scandaleux ! », a lancé Mathieu Debuchy en conférence de presse ce jeudi. Le joueur de l’ASSE a ainsi démenti fermement les informations révélées par L’Equipe . En plus du latéral français, Claude Puel est lui aussi revenu sur cette affaire.

« Il y a un tel décalage entre ce qui se passe et ce qui est rapporté. »