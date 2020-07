Foot - ASSE

ASSE - Clash : Après Ruffier, Puel entre en conflit avec un autre cadre du vestiaire !

Publié le 16 juillet 2020 à 10h30 par A.M.

Déjà au cœur d'un énorme conflit avec Stéphane Ruffier, Claude Puel aurait également vécu un échange musclé avec Mathieu Debuchy.

La situation se tend entre Claude Puel et ses cadres. Décidé à faire le ménage dans ses gros salaires, l'entraîneur des Verts aurait décidé de se séparer de plusieurs cadres, ce qui ne doit pas faciliter les relations entre toutes les parties. Le cas le plus significatif est celui de Stéphane Ruffier, écarté du groupe avant l'arrêt de la saison et dont le conflit s'est intensifié ces dernières heures avec une mise à pied du portier attendu par un huissier de justice au centre d'entraînement de l'ASSE. La situation est donc très tendue, mais Stéphane Ruffier n'est pas le seul en conflit avec son entraîneur.

Le ton monte entre Debuchy et Puel