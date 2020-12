Foot - ASSE

ASSE - Clash : Pierre Ménès fracasse encore Claude Puel et les Verts !

Publié le 8 décembre 2020 à 1h15 par A.M.

Invité à commenter le match nul de l'ASSE contre Dijon (0-0) dimanche, Pierre Ménès n'a pas mâché ses mots face à la prestation des hommes de Claude Puel.

Depuis plusieurs semaines, l'ASSE est en grande difficulté. En effet, depuis le 17 septembre et un succès contre l'OM (2-0), les Verts n'ont plus connu la victoire. Et s'ils ont mis fin à une série sept revers de rangs, les hommes de Claude Puel n'arrivent toujours pas à gagner. Après un nul encourageant face au LOSC (1-1) la semaine dernière, l'ASSE a retombé dans ses travers contre la lanterne rouge Dijon (0-0). Une prestation qui n'a pas du tout été du goût de Pierre Ménès qui ne manque pas de fracasser les Verts.

«L’équipe reste d’une insigne médiocrité»