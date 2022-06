Foot - ASSE

ASSE : Après les incidents contre Auxerre, Vincent Labrune pousse un énorme coup de gueule

Publié le 18 juin 2022 à 15h30 par Bernard Colas

Alors que le barrage retour entre l’ASSE et l’AJ Auxerre a été marqué par de nouveaux incidents survenus cette fois-ci sur la pelouse de Geoffroy-Guichard au coup de sifflet final, Vincent Labrune a dénoncé les débordements survenus à Saint-Étienne et dans les autres stades français au cours de la dernière saison.

La dernière saison de Ligue 1 a été marquée par de nombreux débordements dans les stades français. L’envahissement de terrain survenu à Nice dès le mois d’août au cours de la rencontre face à l’OM avait notamment marqué les esprits, le début d’une triste série puisque des échauffourées ont également été à signaler à Lens lors du derby contre le LOSC en septembre 2021, tandis que le match entre l’OL et l’OM n’avait pas pu aller à son terme le 21 novembre dernier après un jet de bouteille contre Dimitri Payet. La saison s’est achevée comme elle avait démarré, par un nouvel incident, à Saint-Étienne, après la relégation de l’ASSE au terme du barrage retour face à l’AJ Auxerre. Des supporters étaient entrés sur la pelouse de Geoffroy-Guichard et certains d’entre eux avaient même visé la tribune présidentielle avec des fumigènes et des feux d’artifice. En marge de l'assemblée fédérale de la Fédération française (FFF) à Nice ce samedi matin, le président de la LFP Vincent Labrune a pris la parole pour dénoncer ces actes, ne cachant pas son inquiétude pour la suite.

« C’est un miracle qu'il n'y ait pas eu de morts à Saint-Étienne »