ASSE : Après les incidents contre Auxerre, les Verts se préparent au pire

Publié le 12 juin 2022 à 11h00 par Dan Marciano

Juste après la défaite face à l'AJ Auxerre en barrages, les supporters stéphanois avaient laissé éclater leur colère. Plusieurs d'entre eux avaient pénétré sur la pelouse de Geoffroy-Guichard pour envoyer des fumigènes vers la tribune présidentielle. La commission de discipline de la LFP a décidé de mettre en instruction ce dossier et devrait rendre sa décision le 23 juin prochain.

L'ASSE n'imaginerait certainement pas terminer la saison de cette manière. Le club stéphanois s'était incliné, aux tirs au but, face à l'AJ Auxerre lors des barrages le 29 mai dernier. Une défaite synonyme de descente pour les Verts, qui ont vécu une année cauchemardesque. Immédiatement après le coup de sifflet final, plusieurs supporters avaient pénétré sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, lançant des fumigènes en direction de la tribune présidentielle où se trouvait notamment Roland Romeyer, président du directoire. Après ces graves incidents, l'ASSE publiait un communiqué pour s'en prendre à ces personnes. « Suite aux graves incidents survenus à l’issue de la rencontre ASSE-Auxerre du 29 mai dernier, le club a déposé une plainte ce jour pour violences aggravées, destructions et dégradations de bien public, pénétration sur l’aire de jeu portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens et jets de projectiles présentant un danger pour la sécurité des personnes. Le club entend collaborer de la manière la plus efficace possible avec les services de police pour qu’il soit procédé sans délai à l’identification des fauteurs de trouble et la mise en œuvre des procédures judiciaires subséquentes » a annoncé le club.

Quelles sanctions pour l'ASSE ?