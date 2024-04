ASSE : Accusé d’avoir giflé un joueur, il lâche une réponse surréaliste

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Bordeaux s’est effondré dans les dernières secondes de la partie face à l’AS Saint-Étienne (2-1) ce samedi, Albert Riera est accusé d’avoir giflé un joueur adverse en rentrant aux vestiaires. Interrogé en conférence de presse sur cet incident, l’entraîneur des Girondins a lâché une réponse énigmatique.

Mené à l’entrée du temps additionnel, l’AS Saint-Étienne a renversé Bordeaux en quelques secondes grâce à Irvin Cardona (2-1), et ce en évoluant pourtant en infériorité numérique. Un succès qui permet aux Verts de rester à un point de la deuxième place occupée par Angers, donnant un accès direct à la Ligue 1. Pour les Girondins, c’est la douche froide et la soirée s’est achevée par une polémique, l’entraîneur Albert Riera étant accusé d’avoir giflé un joueur adverse.

Un joueur de l’ASSE giflé par l’entraîneur de Bordeaux ?

La journaliste bord terrain de BeIN Sports , qui diffusait la rencontre, a en effet assuré que l’entraîneur des Girondins avait giflé un joueur de l’ASSE à l’entrée du couloir. L’image n’a pas été diffusée, et l’identité de la personne concernée est inconnue pour le moment. Présent en conférence de presse, Albert Riera n’a pas échappé au sujet.

« Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas »