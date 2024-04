Vente ASSE : La mèche est vendue, voilà le prix réclamé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré les exigences de Roland Romeyer et de Bernard Caïazzo, ils sont encore certains à envoyer leur candidature pour le rachat de l'ASSE. C'est le cas d'Hubert Patural, homme d'affaires local qui a détaillé son projet pour le club ce jeudi. Récemment, il a exprimé la volonté d'injecter près de 100M€ la saison prochaine, en plus de 40M€ pour s'offrir la formation. Une proposition qui ne semble pas avoir convaincu la direction stéphanoise.

L'ASSE est toujours en vente, et certains ne l'ont pas oublié. C'est le cas d'Hubert Patural, homme d'affaires local qui souhaite venir à la rescousse de ce club historique, dans le rouge sur le plan financier. Lors d'un entretien accordé à Foot Mercato, il a dévoilé son projet et révélé sa discussion avec Roland Romeyer, président du directoire de l'ASSE.

« Il me fait part de son intention de céder le club, en accord avec son associé (Bernard Caiazzo, ndlr), pour un montant compris entre 25 et 30 M€ selon un bonus de remontée. Je lui exprime clairement que je suis en mesure de provisionner, avec mes investisseurs, entre 85 et 100 M€ d’investissements dès la prochaine saison, dont 40M€ pour l’acquisition, que le club soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Je lui exprime mon souhait que nos banques d’affaires réciproques soient mandatées pour mener à bien ce deal. On se quitte sur la promesse de se revoir au plus vite » a-t-il déclaré.

Patural n'a pas jeté l'éponge