Foot - AS Monaco

AS Monaco : Petrov va prendre les choses en main pour Gelson Martins !

Publié le 3 février 2020 à 23h10 par A.D.

Gelson Martins a été expulsé à Nîmes pour avoir bousculé l’arbitre de la rencontre. Comme l’a clairement annoncé Oleg Petrov, vice-président de l’AS Monaco, l’international portugais va être sanctionné par son club.