AS Monaco : Fabregas répond à ses détracteurs

Publié le 2 février 2020 à 21h39 par A.D.

Alors qu’il peine à évoluer à son plus haut niveau, Cesc Fabregas est sous le feu des critiques. Le milieu de terrain de l’AS Monaco a tenu à faire passer un message à ses détracteurs.