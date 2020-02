Foot - AS Monaco

AS Monaco : Moreno ironise sur la victoire contre Angers !

Publié le 4 février 2020 à 23h18 par La rédaction mis à jour le 4 février 2020 à 23h19

Pour venir à bout d’Angers ce mardi, l’AS Monaco a dû adopter une politique ultra défensive. Robert Moreno a expliqué pourquoi il avait mis en place une telle stratégie.