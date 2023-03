Ligue des Champions : Haaland attendu au tournant…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après être totalement passé à côté de son match à l’aller (1-1), Erling Haaland sera suivi de très près lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions entre Manchester City et Leipzig (ce mardi, 21h). Dans une période compliquée, le cyborg norvégien doit répondre sur le terrain et être celui qui évitera le piège allemand aux Citizens.

Les temps sont difficiles pour Erling Haaland. Arrivé l'été dernier à Manchester City, celui qui a fait les beaux jours du BVB Dortmund et ébloui la Bundesliga n'avait pas rencontré de problème à s'acclimater au championnat anglais avec à la clé un doublé dès la première journée face à West Ham au stade olympique de Londres. Mais voilà que depuis quelques semaines, celui qui est connu pour n'avoir aucune pitié envers les défenses adverses a perdu quelque peu de sa force ...

Victime de son talent et de ses performances

Pour un simple attaquant, les stats affichées par Erling Haaland passeraient comme étant bonnes mais pour un joueur du calibre du Norvégien, le public de la balle ronde attend toujours plus. Ce qu'avait notamment souligné Pep Guardiola lors de la conférence de presse d'avant-match face à Crystal Palace où son poulain avait marqué l'unique but de la rencontre sur penalty ce qui avait permis entre autres à City d'arracher la victoire face aux locaux. « S'il ne marque pas un ou deux buts, les gens commencent à dire qu'il n'est plus le même ! Il est toujours là et les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'une des plus grandes qualités que j'ai découvertes, c'est qu'il peut rater une occasion mais reste quand même positif, il sait qu'il aura sa chance, il sait qu'il sera là. C'est une qualité incroyable pour un joueur de football ». Bien qu'il ait été buteur lors de la dernière sortie de Manchester City en Premier League sur la pelouse de Crystal Palace comptant pour la 27e journée de Premier League, Haaland n'a pas convaincu quant à son rendement dans le jeu. Certains lui reprochent aussi d'être moins décisif qu'avant. Sur les 8 derniers matchs, il ne l'a été qu'à 5 reprises, ses stats affichent une baisse certes mais comme tout joueur, le cyborg peut aussi avoir son « passage à vide ».

Mercato : Menacé, le PSG retourne sa veste pour Lionel Messi https://t.co/J0TD99YJIk pic.twitter.com/oVYS8seST1 — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

L'occasion idéale pour reprendre les bonnes habitudes

Opposé au RB Leipzig lors des 8es de finale de la Ligue des champions, Manchester City, hors de ses bases, était resté sur un nul à l'aller (1-1), l'unique but des Citizens fut inscrit par Riyad Mahrez. Haaland, bien que titulaire, n'avait pas réussi à trouver le chemin des buts. En effet, l'attaquant de 22 ans a tenté un tir sur la cage de Blaswich mais celui-ci est passé à très loin du cadre. Pour le match retour, City n'aura qu'un seul choix, s'imposer et rien d'autre. Ce match retour pourrait marquer aussi celui de l'impitoyable Erling Haaland. Jusqu'à présent, le Citizen est sur une stat de 5 buts en 5 matchs joués.

Guardiola vole à la rescousse de son protégé

Pour Pep Guardiola, son joueur est en train de réaliser une superbe saison malgré les récentes critiques. Malgré qu'il ait raté son penalty en première mi-temps face à Crystal Palace, Haaland a réussi à se rattraper en inscrivant le but de la victoire sur penalty et Guardiola n'a pas manqué de le souligner en conférence de presse à quelques jours du match retour de Ligue des Champions face au RB Leipzig. Une manière d'éloigner la pression de son joueur ou un constat sur la force mentale de ce dernier ? Dans les deux cas, Guardiola ne doute pas des qualités de son joueur et en fait l'éloge à chaque conférence de presse.