Ligue des Champions : Guardiola de retour aux sommets de l'Europe ?

Publié le 28 mai 2021 à 17h05 par La rédaction

Après ses deux Ligue des Champions remportées à Barcelone, Pep Guardiola n’a plus atteint une seule finale depuis 10 ans. Samedi soir, à Porto, il a l’occasion de renouer avec le succès.

Quasiment 10 ans jour pour jour après sa dernière finale de Ligue des Champions, Pep Guardiola est de retour à ce stade de la compétition. Samedi soir, il pourrait remporter sa troisième Ligue des Champions en tant qu’entraîneur, la première avec un club différent du Barça. Avec deux victoires en autant de finales disputées, Pep Guardiola est naturellement favori contre Thomas Tuchel qui atteint ce pallier pour la seconde fois consécutive. Mais 10 ans, c’est une éternité. Entre temps, l’ancien technicien du Barça a coaché le Bayern Munich. Il a disputé trois demi-finales de Ligue des Champions, mais sans succès. Et à City, il a mis du temps avant de briller. Le Catalan a vu son équipe s’effondrer une fois en huitième contre Monaco avant de perdre trois fois d’affilée en quart de finale face à Liverpool, Tottenham et Lyon. Une période difficile pour l’entraîneur de Manchester City qui n’a pas cessé de voir son statut remis en cause. Mais cette saison, il a démontré à tout le monde qu’il est toujours là. Il a revu sa tactique avec un style un poil moins spectaculaire mais plus solide et tout aussi efficace. Résultat : Manchester City est en finale de Ligue des Champions pour la première fois de son histoire.

Manchester City pour sa première

Et pour Le 10 Sport , cette finale, Manchester City va la gagner. Et elle amorcera le retour aux sommets de l’Europe pour Pep Guardiola. On va tout droit sur la cote à 1,40 de Barrière Bet qui voit les Citizen triompher. Si vous êtes encore plus joueur et confiant vis-à-vis des hommes de Guardiola, foncez sur la cote à 1,88 de City vainqueur dans le temps réglementaire. Déjà vainqueurs de la Carabao Cup et de la Premier League, les Skyblues sont favoris pour remporter la première LDC de leur histoire. Et vu la forme actuelle, on les voit l’emporter et confirmer leur statut de meilleure équipe en Europe sur cette saison 2020-2021. Même si Chelsea est dans un élan impressionnant depuis la prise de fonctions de Thomas Tuchel, cette équipe est un peu moins talentueuse que son adversaire de demain. Et sur cette fin de saison, les Londoniens nous proposent des performances un peu plus poussives, à l’image des défaites contre Leicester en finale de FA Cup et Aston Villa en championnat. Néanmoins, les Blues avaient su marquer les esprits en gagnant sur la pelouse de l’Ethiad Stadium juste après la qualification des deux clubs en finale. Donc méfiance pour Pep Guardiola et les siens…