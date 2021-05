Foot - Ligue des Champions

Manchester City - Chelsea : Vers un nouveau récital de Phil Foden ?

Publié le 28 mai 2021 à 18h05 par La rédaction

Pour sa première saison pleine en tant que titulaire, Phil Foden est éblouissant. Samedi soir, il va disputer sa première finale de Ligue des Champions. Pour Le 10 Sport, ce sera lui le grand bonhomme de la soirée !

Si cette saison aura été celle de Ruben Dias mais aussi de Kévin De Bruyne, il ne faut pas oublier le joyau anglais Phil Foden. Le jeune international anglais fête tout juste ses 21 ans et il disputera ce samedi sa première finale de Ligue des Champions. Et le gamin revient de loin. Après avoir débuté la saison sur le banc, Pep Guardiola n’a eu d’autre choix que d’en faire un titulaire quasi indiscutable. Avec 16 buts et 10 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues, il a vite éclipsé l’absence de Raheem Sterling. Avec déjà trois Premier League à son actif, Foden pourrait ajouter une nouvelle grosse ligne à son palmarès…

Foden bourreau de Chelsea

Car il sera la menace numéro une pour Chelsea. Percutant et irrésistible techniquement, Phil Foden est imprévisible. Et il l’a prouvé, en Ligue des Champions notamment. Même s’il n’a pas marqué contre Paris, son match retour, ponctué d’une passe décisive, a donné le tournis à Alessandro Florenzi. Et samedi soir, la défense de Chelsea aura un œil attentif sur l’ailier anglais. Car pour sa première saison pleine en tant que titulaire, Phil Foden a convaincu tout le monde. Y compris nous. Alors pour ce match, on fonce tout droit sur la cote à 3,40 de Barrière Bet qui annonce Foden buteur. En plus de marquer un but, il va marquer l’histoire…