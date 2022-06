Foot - Ligue des Champions

Ligue des Champions : Emmanuel Macron sort du silence après le fiasco du Stade de France !

Publié le 2 juin 2022 à 17h15 par Thibault Morlain

Alors que l’avant-match de la finale de la Ligue des Champions a viré au chaos aux abords du Stade de France, cette polémique continue encore de faire parler aujourd’hui. Et c’est devenu une affaire d’Etat entre la France et l’Angleterre. Voilà qu’Emmanuel Macron, président de la République, vient d’ailleurs de sortir à ce sujet.

Face à Liverpool, le Real Madrid aura donc remporté la 14ème Ligue des Champions. Toutefois, aujourd’hui, ce résultat est totalement éclipsé par ce qui s’est produit avant le coup d’envoi, qui a d’ailleurs dû être retardé de 36 minutes. Aux abords du Stade de France, c’était en effet le chaos avec notamment les supporters de Liverpool qui étaient entassés. De quoi alors provoquer des mouvements de foule. Alors que certains, munis de faux billets ou sans sésame pour entrer, ont escalader les grilles, d’autres, qui n’avaient pourtant rien demandé, ont été victimes de gaz lacrymogènes des forces de l’ordre françaises.

Real Madrid : L’énorme récit de Carvajal sur la polémique du Stade de France ! https://t.co/ooeEiHmoLG pic.twitter.com/3wT7Em5z3F — le10sport (@le10sport) May 31, 2022

« On tirera toutes les conséquences de ce match »