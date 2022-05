Foot - Ligue des Champions

Ligue des Champions : Stade de France, les dessous d’une polémique internationale !

Publié le 31 mai 2022 à 8h30 par Axel Cornic

Les évènements survenus autour du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions ne cessent de faire réagir, en France comme à l’étranger. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin est notamment dans le collimateur, puisqu’il a plusieurs fois prétendu que la faute reviendrait aux supporters anglais et non à l’organisation. Mais est-ce vrai ? Nous allons décrypter pour vous la polémique qui fait rage en ce moment.

Ça devait être une vitrine pour la France et Paris, qui s’apprêtent à héberger des évènements mondiaux comme la Coupe du monde de rugby en 2023 et surtout les Jeux Olympiques en 2024. Finalement, ça a été un fiasco total. Pas sur le terrain, puisque le Real Madrid de Carlo Ancelotti et de Karim Benzema a conquis la 14e Ligue des Champions de son histoire face à Liverpool (1-0), mais plutôt pour les circonstances autour de cette rencontre. D’énormes problèmes ont en effet eu lieu au dehors de l’enceinte de Saint-Denis, avec des affrontements entre forces de l’ordre et personnes pas munies de billets, qui ont forcé l’entrée. Un désordre qui a repoussé le coup de sifflet initial de la rencontre, mais qui a surtout donné naissance à une énorme polémique, puisqu’un grand nombre de supporters ayant leur sésame auraient été refoulés aux portes du stade.

La France et Paris pointés du doigt dans le Monde entier

Il n’a pas fallu attendre longtemps avant que cette histoire ne prenne une ampleur internationale. Tout d’abord parce que les images des alentours du Stade de France ont fait le tour du monde en seulement quelques heures, mais surtout parce que le gouvernement français a directement attaqué les supporters anglais présent ce jour-là à Paris. « Des milliers de “supporters” britanniques, sans billet ou avec des faux billets ont forcé les entrées et, parfois, violenté les stadiers » a tweeté le soir même Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur. « Merci aux très nombreuses forces de l’ordre mobilisées ce soir dans ce contexte difficile ». Des propos qui ont vivement fait réagit de l’autre côté de la Manche, où des grands noms du football mais surtout le Premier Ministre britannique Boris Johnson a tenu à lui répondre. « Nous savons que de nombreux supporters de Liverpool se sont rendus à Paris à temps pour soutenir leur équipe » a-t-il déclaré dans un communiqué publié par son cabinet. « Nous sommes extrêmement déçus de la manière dont ils ont été traités ». Ce lundi l’affaire est allée encore plus loin, puisque le club de Liverpool a lancé une enquête auprès de ses supporters, tandis que l’UEFA a demandé un rapport indépendant, afin de faire véritablement la lumière sur ces évènements.

We are asking supporters who attended the Champions League final in Paris to complete a feedback form in order to support any investigation into the operational management of the event. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2022

Au ministère de l’Intérieur on dément les chiffres donnés par Gérald Darmanin