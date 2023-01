L'État français s'empare de l’affaire Zidane, Macron est déboussolé

La rédaction

Même s'il a présenté ses excuses, Noël Le Graët a choqué l'opinion publique par ses propos insultants à l'encontre de Zinédine Zidane. Le président de la République Emmanuel Macron est heurté par cette nouvelle controverse engagée par le président de la FFF. Lors d'un point presse, Amélie Oudéa-Castéra a également évoqué un possible recours du ministère des Sports.

C'est une interview choc que Noël Le Graët a livré ce dimanche soir lors de l'émission Bartoli Time sur les ondes d'RMC . Le président de la FFF a été particulièrement virulent envers Zinédine Zidane et Amélie Oudéa-Castéra, sidérée par ces propos, a immédiatement réclamé des excuses. Ce lundi en conférence de presse, elle a également évoqué la déception du président de la République.

«Les textes prévoient aussi à certains moments au ministère des Sports de prendre la main»

Lors de ce point presse ce lundi, Amélie Oudéa-Castéra s'est lâchée sur la FFF : « Ces Fédérations ont des ressorts pour répondre à des problèmes de gouvernance de différents types. Les textes prévoient aussi à certains moments au ministère des Sports de prendre la main. En priorité, les instances de la Fédération ont des outils pour traiter ces problèmes », a-t-elle expliqué dans des propos rapportés par RMC Sport .

Emmanuel Macron est «heurté» et «déçu»