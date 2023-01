Le PSG est encore à la ramasse en Europe

La rédaction

Empiler des stars n’est pas forcément signe de succès. Le PSG l’a bien compris depuis qu’il est passé sous le pavillon qatari. La saison dernière, malgré une attaque formée par Mbappé, Messi et Neymar, les hommes de Mauricio Pochettino s’étaient inclinés face au Real Madrid, futur vainqueur de l’édition 2022.

Empiler des stars n’est pas forcément signe de bonnes ventes non plus. Car un classement des dix équipes ayant le plus vendu de maillot au cours des douze derniers mois est sorti et le PSG ne fait pas partie des champions d’Europe de vente de maillots.

À jamais les premiers

Les supporters parisiens pourront se consoler en étant le seul club français présent dans ce top 10 réalisé par Sports Brief . Le club de la capitale pointe à la huitième place du classement avec 1,12M de maillots vendus dans le monde. Ils se classent devant Arsenal, 9ème et ses 1,05M de maillots vendus et Manchester City, le bonnet d’âne de ce classement avec moins d’1M de vente de maillots. Le clubs du PSG a gagné une place au classement par rapport à l’année dernière mais a paradoxalement vendu moins de maillots (1,18M en 2021).

Les clubs historiques ont la côte

Devant le PSG se trouvent des clubs historiques comme Chelsea, la Juventus, le FC Barcelone, ou encore Liverpool. Le trio de tête est composé à la troisième place du Bayern Munich avec 2,83 millions de maillots vendus. Le leader de ce classement est Manchester United avec 3,22M de tuniques achetées un peu partout dans le monde. Les Red Devils sont talonnés de prêt par le Real Madrid qui a réussi à écouler 3,11M de maillots et qui se classe deuxième.

Marseille champion de France

Dans le monde, le PSG est huitième, mais en France, c’est l’OM qui a vendu le plus de maillot. Au cours du deuxième semestre 2022, Foot.fr avait réalisé un top 10 qui avait vu l’OM prendre la première place, devant le PSG, sans toutefois annoncer les chiffres des ventes.