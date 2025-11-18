Laure Boulleau : Sa nouvelle équipe trouvée après le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

N’ayant connu que le PSG au cours de sa carrière de joueuse professionnelle, Laure Boulleau a pris sa retraite en 2018. Elle s’est par la suite reconvertie dans le monde des médias, intégrant Canal+. Aujourd’hui, on peut notamment la retrouver lors des soirées du Canal Champions Club aux côtés de Samir Nasri ou David Ginola. Une petite bande que Laure Boulleau compare à une équipe de football.

Après 232 matchs avec le PSG et 65 sélections en équipe de France, Laure Boulleau a décidé de dire stop. En 2018, l’ancienne arrière gauche a ainsi pris sa retraite sportive, mais voilà qu’elle n’a pas quitté le monde du football. En effet, depuis qu’elle a quitté les terrains, Laure Boulleau a rejoint Canal+ en tant que consultante. Officiant lors du Canal Football Club, on la retrouve aussi lors du Canal Champions Club lors des soirées de Ligue des Champions avec Hervé Mathoux, Samir Nasri, Bertrand Latour, David Ginola et compagnie…

« Ça ressemble un peu à une équipe de foot » A l’occasion d’un entretien accordé à Télécâble Sat Hebdo, Laure Boulleau s’est confiée sur cette bande du Canal Champions Club. C’est alors que l’ancienne joueuse du PSG a avoué : « Je suis ravie de l’ambiance. Effectivement, ça ressemble un peu à une équipe de foot ».