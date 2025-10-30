Laure Boulleau et son infidélité : Elle réagit !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grande figure du football sur Canal +, Laure Boulleau a fait une petite infidélité à la chaîne cryptée avec son apparition dans la nouvelle saison de la Star Academy, sur TF1. Une expérience que l'ancienne joueuse du PSG ne regrette pas du tout et dont elle a partagé son ressenti sur les réseaux sociaux de l'émission.

La séquence a fait le buzz ces derniers jours : Laure Boulleau a provisoirement délaissé les plateaux foot de Canal + pour aller donner un cours de sport aux élèves de la Star Academy, sur TF1, en compagnie de Ladji Doucouré. Une infidélité télévisuelle qui a donc permis à l'ancienne joueuse de l'équipe de France et du PSG de vivre une nouvelle expérience, et Laure Boulleau s'est confiée sur les réseaux sociaux de la Star Academy.

« On a senti l’esprit de compétition » « J’ai trouvé qu’il y avait beaucoup d’énergie. J’étais contente car il y en a beaucoup qui n’avaient jamais joué. On a fait deux équipes qui s’affrontent et du coup on a senti l’esprit de compétition », indique la consultante de Canal +, qui semble avoir beaucoup apprécié cette expérience à la Star Academy.