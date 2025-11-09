Laure Boulleau draguée dans tous les sens : Elle se confie !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir mis un terme à sa retraite de footballeuse en 2018, Laure Boulleau n'a pas manqué de sollicitations pour sa reconversion en tant que consultante. Elle a rapidement été draguée par toutes les chaînes de télévision comme elle l'avait confié en longueur dans une interview il y a déjà plusieurs mois.

Passée par l'INF Clairefontaine durant sa formation, Laure Boulleau a ensuite passé l'intégralité de sa carrière au sein du PSG. En 2018, lorsqu'elle décide de raccrocher les crampons, l'ancienne latérale gauche n'a pas manqué de propositions pour sa reconversion à la télévision, et toutes les chaines ont tenté de la séduire comme l'a raconté Boulleau à la chaîne YouTube OnTime il y a quelques mois.

« Il fallait que j'arrête » L'ancienne joueuse du PSG s'est d'abord prononcée sur sa retraite : « J'ai senti qu'il fallait que j'arrête dans pas longtemps. Lors de ma dernière saison, je commençais à être fatiguée physiquement mais aussi dans la tête et à partir de janvier, j'ai commencé à me poser les questions pour structurer la suite. Et en juin, il a fallu que je m'active parce que j'étais sur le marché du travail, mais sur un autre travail. J’ai commencé avec le PSG car j’ai eu une proposition de reconversion au sein du club, et à Canal, où j'ai commencé en août pour la reprise de la Ligue 1 à l'époque, et le CFC », indique Laure Boulleau, avant d'évoquer les nombreuses propositions à la TV.