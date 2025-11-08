Laure Boulleau : La star du foot qui lui a tapé dans l’œil !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une nouvelle performance convaincante mardi soir avec le PSG face au Bayern Munich, Willian Pacho est l’une des valeurs sûres de l’effectif parisien depuis la saison dernière. Et Laure Boulleau ne cache pas son admiration pour le robuste défenseur équatorien dont elle vante plus que jamais les qualités.

Recruté par le PSG en provenance de l’Eintracht Francfort pour 40M€ à l’été 2024, Willian Pacho (24 ans) a rapidement prouvé sa valeur au Parc des Princes. Le défenseur central équatorien fait partie des éléments incontournables du onze-type de Luis Enrique, et il a réussi à devenir l’une des nouvelles stars les plus populaires du PSG, à l’image de l’admiration que lui porte Laure Boulleau.

Boulleau sous le charme de Pacho L’ancienne joueuse du PSG a vanté les mérites de Pacho au micro du Canal Champions Club : « C’est un joueur qui va toujours vouloir défendre en avançant. C’est un mot qui est joli mais pour défendre en avançant il faut toujours être à bonne distance d’intervention de son attaquant pour éviter d’y aller et se faire éliminer. Il a cette lecture de trajectoire et ce positionnement qui est très intéressant », confie Laure Boulleau.