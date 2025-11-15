Laure Boulleau «bidon», le tacle est lâché !

A l’occasion du nouvel épisode de 24h de Boulleau pour Canal+, Laure Boulleau a rendu visite au club de Sunderland, surprise de ce début de saison en Premier League. L’ancienne joueuse du PSG a alors pu échanger avec les nombreux joueurs francophones du groupe de Régis Le Bris. C’est alors que le Belge Noah Sadiki n’a pas été tendre avec Laure Boulleau.
4ème de Premier League, Sunderland fait forte impression depuis le début de la saison. Promus, les Black Cats ont ouvert leurs portes à Laure Boulleau à l’occasion de 24h de Boulleau pour Canal+. L’ancienne joueuse du PSG a ainsi pu échanger avec l’entraîneur, Régis Le Bris, ainsi que différents joueurs comme Nordi Mukiele, Wilson Isidor, Enzo Le Fée ou encore Granit Xhaka.
Laure Boulleau en visite à Sunderland
Laure Boulleau a également organisé un petit jeu avec plusieurs joueurs de Sunderland. Le but était alors de marquer et ensuite de faire sa meilleure célébration. La consultante de Canal+ s’est alors prêtée à l’exercice mais sa célébration façon Maradona n’a pas plu à tout le monde. Ça a notamment été le cas du Belge, Noah Sadiki.
« La célébration était bidon ? Oui »
« C’était bien. C’était bien de vous avoir ici », a commencé par dire le joueur de Sunderland. Ce à quoi Laure Boulleau a répondu : « Je suis une Black Cat maintenant ? ». Pas vraiment en adéquation avec cela, Noah Sadiki a lâché : « Je sais pas ». Et tout cela serait à cause de la célébration. « Parce que la célébration était bidon ? Oui ».