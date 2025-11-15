Laure Boulleau «bidon», le tacle est lâché !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’occasion du nouvel épisode de 24h de Boulleau pour Canal+, Laure Boulleau a rendu visite au club de Sunderland, surprise de ce début de saison en Premier League. L’ancienne joueuse du PSG a alors pu échanger avec les nombreux joueurs francophones du groupe de Régis Le Bris. C’est alors que le Belge Noah Sadiki n’a pas été tendre avec Laure Boulleau.

4ème de Premier League, Sunderland fait forte impression depuis le début de la saison. Promus, les Black Cats ont ouvert leurs portes à Laure Boulleau à l’occasion de 24h de Boulleau pour Canal+. L’ancienne joueuse du PSG a ainsi pu échanger avec l’entraîneur, Régis Le Bris, ainsi que différents joueurs comme Nordi Mukiele, Wilson Isidor, Enzo Le Fée ou encore Granit Xhaka.

Laure Boulleau en visite à Sunderland Laure Boulleau a également organisé un petit jeu avec plusieurs joueurs de Sunderland. Le but était alors de marquer et ensuite de faire sa meilleure célébration. La consultante de Canal+ s’est alors prêtée à l’exercice mais sa célébration façon Maradona n’a pas plu à tout le monde. Ça a notamment été le cas du Belge, Noah Sadiki.