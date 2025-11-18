Laure Boulleau amoureuse : Son infidélité surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Consultante sur Canal+, Laure Boulleau n'a jamais caché son attachement au PSG où elle a évolué en tant que joueuse. Et pourtant, elle fait une petite infidélité au club de la capitale en annonçant deux autres coups de cœur en Ligue des champions pour des équipes moins attendues.

Présente sur le plateau du Canal Champions Club les soirs de matches de Ligues des champions, Laure Boulleau suit donc de très près la compétition. Et la consultante de Canal+ n'a jamais caché son amour pour le PSG où elle a évolué plusieurs saisons. Cependant, Laure Boulleau fait une petite infidélité au club parisien en annonçant ses deux coups de cœur en C1.

Laure Boulleau adore le PSG, mais... « Comme je suis étiquetée Parisienne, on va encore me tomber dessus, mais je dirais le PSG. À Barcelone, ils m’ont tellement bluffée ! Il y a Qarabag aussi qui a signé deux victoires. La nouvelle formule permet de voir briller des équipes qui, d’habitude, galèrent dans les phases d’élimination. Et j’aime la façon de jouer de Bodo/Glimt », estime-t-elle dans une interview accordée à TéléCâble Sat Hebdo avant d'évoquer l'ambiance chez Canal+.