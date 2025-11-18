Laure Boulleau amoureuse : Son infidélité surprise !

Consultante sur Canal+, Laure Boulleau n'a jamais caché son attachement au PSG où elle a évolué en tant que joueuse. Et pourtant, elle fait une petite infidélité au club de la capitale en annonçant deux autres coups de cœur en Ligue des champions pour des équipes moins attendues.
Présente sur le plateau du Canal Champions Club les soirs de matches de Ligues des champions, Laure Boulleau suit donc de très près la compétition. Et la consultante de Canal+ n'a jamais caché son amour pour le PSG où elle a évolué plusieurs saisons. Cependant, Laure Boulleau fait une petite infidélité au club parisien en annonçant ses deux coups de cœur en C1.
Laure Boulleau adore le PSG, mais...
« Comme je suis étiquetée Parisienne, on va encore me tomber dessus, mais je dirais le PSG. À Barcelone, ils m’ont tellement bluffée ! Il y a Qarabag aussi qui a signé deux victoires. La nouvelle formule permet de voir briller des équipes qui, d’habitude, galèrent dans les phases d’élimination. Et j’aime la façon de jouer de Bodo/Glimt », estime-t-elle dans une interview accordée à TéléCâble Sat Hebdo avant d'évoquer l'ambiance chez Canal+.
«J’aime la façon de jouer de Bodo/Glimt»
« Je suis ravie de l’ambiance. Effectivement, ça ressemble un peu à une équipe de foot. On est différents, multigénérationnels. C’est la force du foot. Plus les émissions passent, plus c’est facile de connaitre les codes des uns et des autres pour se respecter, notamment sur la parole », ajoute Laure Boulleau.