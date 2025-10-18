Lamine Yamal : Négociations surprises révélées à l'étranger !

Alexis Brunet

À seulement 18 ans, Lamine Yamal est déjà l’un des meilleurs joueurs du monde, mais également un énorme produit marketing, et cela les marques l’ont bien compris. L’attaquant serait d’ailleurs en passe de s’engager avec une entreprise pour commercialiser ses autographes. Une situation qui contraint le FC Barcelone à négocier avec l’entreprise pour obtenir l’accès à un certain nombre de signatures.

Lors de la dernière cérémonie du Ballon d’or, Lamine Yamal a terminé à la deuxième place, juste derrière Ousmane Dembélé. Une preuve supplémentaire que l’attaquant barcelonais fait désormais partie des meilleurs, mais également qu’il va devenir de plus en plus un énorme produit marketing.

Lamine Yamal veut faire commercialiser ses autographes Ce vendredi, Mundo Deportivo révèle d’ailleurs que Lamine Yamal a pris une grande décision pour gérer son image. En effet, le champion d’Europe 2024 devrait bientôt s’engager avec une entreprise pour commercialiser ses autographes. Un juteux contrat pour l’attaquant et cela expliquerait donc pourquoi il ne signe plus d’autographes depuis quelque temps.