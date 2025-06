Lamine Yamal : Le grand changement avec un transfert en France !

À seulement 17 ans, Lamine Yamal continue de gravir les échelons au FC Barcelone. Titulaire indiscutable sous Hansi Flick, le jeune crack espagnol pourrait prochainement hériter d’un numéro mythique au Barça, laissé vacant après le départ d’Ansu Fati. Une annonce officielle serait peut-être prévue le jour de sa majorité, le 13 juillet.

Joueur régulier de l’équipe première du FC Barcelone depuis maintenant deux saisons, Lamine Yamal a désormais une place indéboulonnable dans l’effectif d’Hansi Flick. L’attaquant espagnol de 17 ans est le seul vrai concurrent dans la course au Ballon d’Or avec Ousmane Dembélé et va un peu plus asseoir son importance au FC Barcelone.