Lamine Yamal : L'incroyable trahison de Lionel Messi ?

La rédaction

Le débat du Ballon d’Or fait couler beaucoup d’encre et petit à petit, chacun choisit son vainqueur. Les deux favoris annoncés par la plupart des médias sont Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Et voilà que le crack du FC Barcelone pourrait bien perdre un allié en la personne de Lionel Messi qui pourrait lui préférer le numéro 10 du PSG, dont il est très proche.

Ousmane Dembélé n’a pas laissé les meilleurs souvenirs au FC Barcelone, mais dans les vestiaires, le Français était très apprécié. Aujourd’hui, il a encore beaucoup d’amis qui étaient ses anciens coéquipiers. On l’a vu avec Gavi dans les jours qui ont précédé la rencontre entre la France et l’Espagne, et maintenant c’est Loïc Tanzi qui nous révèle que Dembélé est toujours en contact avec Lionel Messi.

L’amitié passe avant le Barça Une relation qui ferait que Lionel Messi pourrait avoir une préférence pour le Ballon d'Or. Compte tenu de ses liens avec Ousmane Dembélé, l'Argentin pourrait ainsi le préférer à Lamine Yamal. Sa relation avec le Français avec qui il parle encore est bien plus forte que celle avec le jeune Espagnol, alors même qu'il est annoncé comme son successeur à Barcelone. Toutefois, la balance pourrait donc pencher en faveur de Dembélé.