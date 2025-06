Lamine Yamal - Real Madrid : L'infidélité révélée !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le FC Barcelone ne disputant pas la Coupe du monde des clubs, Lamine Yamal profite donc de ses vacances pour passer du bon temps. Dernièrement, l'Espagnol était au Brésil avec Neymar et le voilà de retour en Espagne. Yamal est ainsi apparu à Ibiza, se montrant alors proche d'un fan du Real Madrid.

Les vacances de Lamine Yamal font du bruit. Il y a quelques jours, le crack du FC Barcelone avait été photographié sur un yacht en compagnie de Fati Vazquez , avec qui on lui avait prêté une liaison. Par la suite, Yamal s'est envolé pour le Brésil afin de passer quelques jours aux côtés de Neymar . Là encore, cela n'est pas passé inaperçu et les vacances de l'Espagnol ne s'arrêtent pas là...

Yamal à Ibiza !

Et voilà que ces dernières heures, Lamine Yamal se trouvait du côté d'Ibiza. Le joueur du FC Barcelone est ainsi sorti en boite de nuit, à l'Ushuaïa. C'est alors qu'il a notamment assisté à la prestation de l'artiste Ozuna. Et comme le rapporte Marca, ce dernier, pourtant fan du Real Madrid, n'a pas hésité à saluer Yamal malgré la rivalité entre Blaugrana et Merengue.