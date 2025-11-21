Lamine Yamal : Jackpot à plus d'1 milliard d'euros !

Ce samedi après-midi, le FC Barcelone de Lamine Yamal va retrouver le Camp Nou. Après 909 jours de travaux, les Catalans vont rejouer dans leur antre contre l'Athletic. Alors qu'ils quittent le stade olympique Lluís Companys, les Blaugrana devraient toucher le jackpot. En effet, Joan Laporta espère rembourser rapidement le prêt de 1,45 milliard d'euros contracté pour réaménager l'enceinte du club.

Le Barça veut rembourser rapidement son prêt

Selon les informations de L'Equipe, le FC Barcelone espère engranger 51M€ supplémentaires cette saison, et ce, grâce au Camp Nou, qui va passer d'une capacité de 45 401 spectateurs ce week-end à environ 62 000 en janvier. De surcroit, le Barça économisera les 25M€ de location du stade de Montjuïc. A terme, le club présidé par Joan Laporta prévoit de multiplier ses revenus liés à son enceinte (175M€) par trois ; et ce, grâce à la capacité totale du Camp Nou, qui atteindra 104 600 spectateurs pour la reprise de la saison 2026-2027. Avec cette hausse, l'objectif serait de rembourser automatiquement le prêt de 1,45 milliard d'euros contracté. Une mission qui pourrait être remplie grâce à Lamine Yamal. Classé deuxième du Ballon d'Or 2025, derrière Ousmane Dembélé, le numéro 10 du FC Barcelone régale les supporters depuis de longs mois.