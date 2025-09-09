Lamine Yamal - Ballon d’Or : L’annonce qui le fait mourir de rire !

Pierrick Levallet

D’ici quelques jours, nous connaîtrons l’identité du Ballon d’Or 2025. Comme Ousmane Dembélé, Lamine Yamal fait partie des grands favoris pour le graal. Le phénomène de 18 ans du FC Barcelone s’est toutefois fait remarquer avec une sortie inattendue sur Lionel Messi et Neymar qui a fait mourir Pierre Ménès de rire.

Le 22 septembre prochain, l’identité du Ballon d’Or 2025 sera révélée. Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG et auteur d’une saison fabuleuse, Ousmane Dembélé fait partie des grands favoris, à l’instar de Lamine Yamal. Le phénomène du FC Barcelone s’est toutefois fait remarquer avec une sortie assez inattendue concernant le vainqueur du graal.

Neymar et Messi favoris pour le Ballon d'Or selon Lamine Yamal Lamine Yamal a en effet annoncé deux autres favoris, qui ne sont pourtant pas vraiment dans le coup. « Neymar et Messi. J'en donnerais un à ‘Ney’. Je pense qu'il le mérite. Le ‘Ney’ de l’époque où il jouait au Barça ou à Paris, le gagnerait sans aucun doute aujourd'hui. J'aurais aimé qu'il en gagne un, et Messi aussi, évidemment, car c'est le meilleur de l'histoire » a-t-il confié il y a quelques jours.