Lamine Yamal - Ballon d’Or : L’annonce qui le fait mourir de rire !

Le 22 septembre prochain, l’identité du Ballon d’Or 2025 sera révélée. Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG et auteur d’une saison fabuleuse, Ousmane Dembélé fait partie des grands favoris, à l’instar de Lamine Yamal. Le phénomène du FC Barcelone s’est toutefois fait remarquer avec une sortie assez inattendue concernant le vainqueur du graal.
Neymar et Messi favoris pour le Ballon d'Or selon Lamine Yamal
Lamine Yamal a en effet annoncé deux autres favoris, qui ne sont pourtant pas vraiment dans le coup. « Neymar et Messi. J'en donnerais un à ‘Ney’. Je pense qu'il le mérite. Le ‘Ney’ de l’époque où il jouait au Barça ou à Paris, le gagnerait sans aucun doute aujourd'hui. J'aurais aimé qu'il en gagne un, et Messi aussi, évidemment, car c'est le meilleur de l'histoire » a-t-il confié il y a quelques jours.
«Les mettre favoris pour le Ballon d’Or c’est à hurler de rire»
Et cette annonce n’a pas manqué de faire mourir Pierre Ménès de rire. « Yamal qui se voit favori pour le Ballon d’Or avec Messi et Neymar ? Entre Messi qui joue à l’Inter Miami et Neymar qui globalement ne joue pas, les mettre favoris pour le Ballon d’Or c’est à hurler de rire. Je pense que Yamal a un peu les fils qui se touchent en ce moment. Mais c’est peut-être compréhensible, quand tu as 17 ans et que tu es en train de devenir l’une des grandes stars du football mondial, c’est peut-être pas facile à gérer. Mais c’est que pour le coup, il a dit une énorme connerie » a confié l’ancien consultant de Canal+ sur sa chaîne YouTube.