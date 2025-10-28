La souffrance de Lamine Yamal après le clash !

Amadou Diawara

Avant le coup d'envoi de Real Madrid - FC Barcelone, Lamine Yamal a provoqué le club madrilène. Au Santiago Bernabeu, l'attaquant du Barça a donc eu droit à un traitement particulier, de la part des supporters et des joueurs de la Maison-Blanche. D'après Marcus Sorg, l'entraîneur adjoint du Barça, Lamine Yamal était en souffrance ce dimanche.

Ce dimanche après-midi, le FC Barcelone a eu la lourde tâche de se déplacer sur la pelouse du Real Madrid, leader de Liga. Avant ce Clasico au Santiago Bernabeu, Lamine Yamal a provoqué la Maison-Blanche publiquement. Ce qui lui a porté préjudice lors du choc.

«Il apprend à gérer le public, les sifflets... » Lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, Lamine Yamal a été pris en grippe par les supporters et certains joueurs du Real Madrid. D'après Marcus Sorg, le crack de 18 ans l'a mal vécu. « Avez-vous remarqué qu'ils cherchaient beaucoup Lamine Yamal ? Oui, bien sûr. Souvent, ils défendaient à deux contre un et voulaient l'empêcher d'entrer dans la surface. C'est normal. Il est jeune, il doit s'améliorer et nous allons l'aider », a confié l'entraîneur adjoint du FC Barcelone, avant d'en remettre une couche.