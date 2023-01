La réponse tombe pour une star de Deschamps attendue au PSG

La rédaction

En attente de renforts lors de ce mercato hivernal, le PSG a d’ores et déjà ciblé plusieurs joueurs. En recherche d’un attaquant au profil complet, le club de la capitale aurait été attiré par le profil d’Olivier Giroud. Le désormais meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, ne semble en revanche pas disposé à quitter le Milan AC.

Selon Média Foot , le directeur sportif du PSG Luis Campos, ne serait pas contre l’idée de faire venir Olivier Giroud au PSG. Sur le papier, l’attaquant français répond aux demandes faites par Christophe Galtier depuis cet été, à savoir un attaquant physique, très bon dans le domaine aérien. Mais le joueur semble plus qu’épanoui au Milan AC, où il est désormais un titulaire quasi indiscutable du 11 de départ.

Giroud se sent bien à Milan

Interrogé sur ses possibles envies de départs, Giroud a pu évoqué sa prolongation au Milan AC : « Si j’ai envie de prolonger avec le Milan ? Oui, je me sens bien ici au Milan. J’ai entre guillemets réussi à gagner les cœurs des tifosis pour avoir ramené le Scudetto 10 ans après au Milan. On est en pourparlers ? S’il est possible pour moi de terminer ma carrière au Milan ? Au plus haut niveau oui, après, si je sens que mon corps ne me permet plus de faire les efforts que requièrent le plus haut niveau, je partirais peut-être dans une destination un peu plus exotique » .

Une fin de carrière aux États-Unis ?