«La main dans le caleçon...» : Une star du PSG se fait allumer !

Alexis Brunet

Samedi soir, le PSG s’est rassuré avant d’affronter le FC Barcelone en s’imposant 2-0 contre l’AJ Auxerre. Un match durant lequel certains joueurs n’ont pas saisi la chance qui leur était donnée de se mettre en évidence. Walid Acherchour n’a par exemple pas apprécié les prestations de Zaïre-Emery, Ramos ou bien encore de Barcola qui est rentré en fin de rencontre.

Pour son deuxième match de Ligue des champions, le PSG se déplace mercredi soir sur la pelouse du FC Barcelone. Avant cela, le club de la capitale devait retrouver le chemin de la victoire en Ligue 1 avec la réception de l’AJ Auxerre. Une mission réussie pour le champion de France, qui s’est imposé 2-0 face aux Bourguignons.

« L'entrée de Barcola, elle est faite avec la main dans le caleçon » Face à Auxerre, de nombreux joueurs du PSG n’ont pas brillé. C’est le cas des habituels remplaçants Warren Zaïre-Emery et Gonçalo Ramos, mais également de Bradley Barcola selon Walid Acherchour qui s’est exprimé dans l’After Foot. « Globalement, le match du PSG, il est très très moyen, et on ne pourra pas mettre la fatigue comme excuse, parce que Ramos, il ne joue pas tout le temps, Zaïre-Emery, il doit se refaire la cerise, Hernandez, la même chose, le petit Ibrahim Mbaye, s'il a pas 18 ans, son match est insuffisant, l'entrée de Barcola, elle est faite avec la main dans le caleçon. »