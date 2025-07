La folie signée Lionel Messi

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Nelson Semedo a révélé que pendant son temps au FC Barcelone (2017-2020) il n'a jamais vu Lionel Messi tirer un coup franc à l'entraînement. Ce qui signifie que cette arme devenue incontournable dans le jeu de l'octuple Ballon d'or au fil de sa carrière est arrivée du jour au lendemain. Encore buteur dans l'exercice ces dernières heures, Messi affiche une statistique assez folle.

Messi, puissance 69

De l'autre côté de l'Atlantique, Lionel Messi continue d'impressionner les foules et notamment grâce à une arme qu'il a perfectionné pendant les matchs au fil de sa carrière : les coups francs. Lors de la Coupe du monde des clubs, face à Porto, le champion du monde 2022 avec l'Argentine inscrivait déjà un coup franc. Et ces dernières heures, il a récidivé contre Nashville en inscrivant le 69ème but de sa carrière dans cet exercice, à une unité seulement de Pelé et 8 de Juninho, maître absolu en la matière.