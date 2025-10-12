Kylian Mbappé remplacé : Deschamps est sous le charme !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement des Bleus. La faute à une douleur à la cheville contractée face à l’Azerbaïdjan ce vendredi soir. En l’absence de l’attaquant du Real Madrid, Didier Deschamps a confié le brassard à Mike Maignan. Présent en conférence de presse ce dimanche, le sélectionneur a vanté les qualités de leader de son gardien.

L’équipe de France va devoir composer sans Kylian Mbappé. Auteur d’un gros match contre l’Azerbaïdjan vendredi soir, l’attaquant du Real Madrid a ressenti une douleur au niveau de sa cheville en fin de rencontre. Par précaution, Mbappé a quitté les Bleus, qui peuvent valider leur qualification pour la Coupe du monde 2026 en cas de victoire face à l’Islande ce lundi.

Maignan capitaine en l’absence de Mbappé Kylian Mbappé parti, Didier Deschamps a décidé de confier le brassard de capitaine à Mike Maignan. Le portier de l’AC Milan est un véritable leader comme l’a confié le sélectionneur. « Mike est un leader. Contre l'Azerbaïdjan, quand Kylian est sorti, il a récupéré le brassard. Il l'a fait toute la saison dernière et le fait encore de temps en temps avec le Milan. Il a cette capacité à être leader », affirme Didier Deschamps en conférence de presse ce dimanche.