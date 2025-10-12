Kylian Mbappé remplacé : Deschamps est sous le charme !

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement des Bleus. La faute à une douleur à la cheville contractée face à l’Azerbaïdjan ce vendredi soir. En l’absence de l’attaquant du Real Madrid, Didier Deschamps a confié le brassard à Mike Maignan. Présent en conférence de presse ce dimanche, le sélectionneur a vanté les qualités de leader de son gardien.
L’équipe de France va devoir composer sans Kylian Mbappé. Auteur d’un gros match contre l’Azerbaïdjan vendredi soir, l’attaquant du Real Madrid a ressenti une douleur au niveau de sa cheville en fin de rencontre. Par précaution, Mbappé a quitté les Bleus, qui peuvent valider leur qualification pour la Coupe du monde 2026 en cas de victoire face à l’Islande ce lundi.
Maignan capitaine en l’absence de Mbappé
Kylian Mbappé parti, Didier Deschamps a décidé de confier le brassard de capitaine à Mike Maignan. Le portier de l’AC Milan est un véritable leader comme l’a confié le sélectionneur. « Mike est un leader. Contre l'Azerbaïdjan, quand Kylian est sorti, il a récupéré le brassard. Il l'a fait toute la saison dernière et le fait encore de temps en temps avec le Milan. Il a cette capacité à être leader », affirme Didier Deschamps en conférence de presse ce dimanche.
« C'est un grand compétiteur, même à l'entraînement »
« Il est décisif. Le fait qu'il ait pu enchaîner autant de matchs, ça veut dire qu'il est présent. C'est un grand compétiteur, même à l'entraînement. C'est un bourreau de travail, à mon goût parfois un peu trop. Mais il est comme ça et il se connaît bien », conclut Didier Deschamps.