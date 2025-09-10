Kylian Mbappé menacé, il l’attend au tournant !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La saison de la consécration pour Kylian Mbappé ? Pierre Ménès, au vu des premiers pas du numéro 10 du Real Madrid en cet exercice charnière avec la Coupe du monde 2026 et une nouvelle campagne de Ligue des champions, s’est montré clair : le capitaine des Bleus doit tout casser après une année d’adaptation au Real Madrid.

31 buts pour Kylian Mbappé la saison passée. Le champion du monde tricolore a remporté le premier Soulier d’or européen de sa carrière grâce à ses réalisations en championnat avec le Real Madrid. Cependant, le nouveau numéro 10 du club merengue n’a pas été suffisamment déterminatn dans les matchs couperets de Ligue des champions et n’a gagné aucun trophée majeur avec la Casa Blanca.

«J’attends qu’il fasse cette fois-ci une grande et belle saiso» De par son début de saison canon avec le Real Madrid, trois buts en autant de rencontres de Liga, ainsi que ses performances avec les Bleus, Pierre Ménès attend de lui un retour aux affaires et enfin une grande saison avec le club aux 15 Ligues des champions. « Je pense que Mbappé fait un très bon début de saison, je le trouve physiquement beaucoup mieux que l’année dernière, je le trouve plus léger aussi dans sa tête. J’attends qu’il fasse cette fois-ci une grande et belle saison ».