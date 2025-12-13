Kylian Mbappé : Le «numéro un» arrive, c'est terminé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Que ce soit au Real Madrid ou en équipe de France, Kylian Mbappé pourrait être entraîné par deux nouveaux coachs prochainement. Le capitaine des Bleus va prendre part en tant que taulier du groupe à la dernière compétition de Didier Deschamps lors du Mondial 2026. Avant que le sélectionneur finisse par céder sa place au « numéro un » qu'est Zinedine Zidane selon Benzema ?

Se trouvant dans l'ultime saison de son contrat à Al-Ittihad, Karim Benzema voit son avenir alimenter quelques rumeurs sur le marché des transferts. L'été prochain, en parallèle du déroulement de la Coupe du monde en Amérique du nord, Benzema témoignera des derniers instants de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France.

«Si Zizou, un jour, est sélectionneur de l'équipe de France, je lui souhaite le meilleur. De toute façon, Zizou, il gagnera» Pendant son interview accordée à Loïc Tanzi et Hugo Guillemet pour L'Equipe, Karim Benzema a été invité à s'exprimer sur un retour en équipe de France pour celui qui a annoncé sa retraite internationale après la Coupe du monde 2022. Avec l'éventuelle nomination de Zinedine Zidane, est-ce possible ? « ( Rires.) Non, là, on ne sait pas... On ne sait pas du tout ce qui se passera. Si Zizou, un jour, est sélectionneur de l'équipe de France, je lui souhaite le meilleur. De toute façon, Zizou, il gagnera. Peu importe le club, la sélection... Où tu veux, il gagnera. Voilà, c'est tout. (Sourire.) ».