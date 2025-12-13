Kylian Mbappé : Le «numéro un» arrive, c'est terminé !

Que ce soit au Real Madrid ou en équipe de France, Kylian Mbappé pourrait être entraîné par deux nouveaux coachs prochainement. Le capitaine des Bleus va prendre part en tant que taulier du groupe à la dernière compétition de Didier Deschamps lors du Mondial 2026. Avant que le sélectionneur finisse par céder sa place au « numéro un » qu'est Zinedine Zidane selon Benzema ?
Se trouvant dans l'ultime saison de son contrat à Al-Ittihad, Karim Benzema voit son avenir alimenter quelques rumeurs sur le marché des transferts. L'été prochain, en parallèle du déroulement de la Coupe du monde en Amérique du nord, Benzema témoignera des derniers instants de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France.
«Si Zizou, un jour, est sélectionneur de l'équipe de France, je lui souhaite le meilleur. De toute façon, Zizou, il gagnera»
Pendant son interview accordée à Loïc Tanzi et Hugo Guillemet pour L'Equipe, Karim Benzema a été invité à s'exprimer sur un retour en équipe de France pour celui qui a annoncé sa retraite internationale après la Coupe du monde 2022. Avec l'éventuelle nomination de Zinedine Zidane, est-ce possible ? « ( Rires.) Non, là, on ne sait pas... On ne sait pas du tout ce qui se passera. Si Zizou, un jour, est sélectionneur de l'équipe de France, je lui souhaite le meilleur. De toute façon, Zizou, il gagnera. Peu importe le club, la sélection... Où tu veux, il gagnera. Voilà, c'est tout. (Sourire.) ».
«C'est le numéro 1 des coachs. C'est quelqu'un... il n'a pas besoin de te parler»
Karim Benzema a été relancé par les deux journalistes de L'Equipe sur sa relation avec Zinedine Zidane. Le Ballon d'or 2022 a toujours une relation étroite avec le champion du monde 98 qui est ce qui se fait de mieux dans le monde des coachs selon lui. De quoi régaler Kylian Mbappé qui est le capitaine de l'équipe de France en attendant « Zizou ». « On parle toujours ensemble. On a une relation exceptionnelle. Zizou, avec le passage qu'il a fait à Madrid (2016-2018 et 2019-2021 comme entraîneur, avec 3 Ligues des champions et 2 titres de champion à la clé), c'est le numéro 1 des coachs. C'est quelqu'un... il n'a pas besoin de te parler. Avec lui, tu vas faire les courses, tu vas jouer. C'est fluide. S'il devient sélectionneur de l'équipe de France, je n'ai aucun doute qu'il réussira ».