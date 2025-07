Kylian Mbappé : Le gros cadeau fait au PSG !

Le sacre du PSG en Ligue des champions a coïncidé avec le départ de Kylian Mbappé, ce qui a déclenché de nombreux commentaires. Certains y voient un lien direct, mais Djibril Cissé s’y oppose fermement. Pour l’ancien attaquant de l'OM, Mbappé a été un acteur majeur de la progression du club parisien.

«C’est un travail de longue haleine»

Alors que de nombreux observateurs expliquent que ce départ a permis au PSG de remporter cette compétition européenne, ce n’est pas l’avis de Djibril Cissé. « Ils ont gagné, savourez la victoire plutôt que de dire “Kylian il était pas là, on a gagné” et essayer de le narguer. Une Ligue des champions, c’est un travail de longue haleine et d’années, de saisons », a-t-il fait savoir, invité de l'émission The Bridge.