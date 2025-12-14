Kylian Mbappé lâche 20M€ : La grande annonce sur Zinedine Zidane !

En 2024, Kylian Mbappé décidait d'investir près de 20M€ pour devenir actionnaire majoritaire du SM Caen. Et voilà que c'est désormais au tour de Zinedine Zidane. En effet, il a été révélé que le champion du monde 98 allait devenir coactionnaire de l'Union Foot de Touraine, club de National 3. Mais voilà que les opérations menées par Mbappé et Zidane seraient bien différentes. Explications.
C'est L'Equipe qui a sorti cette information : Zinedine Zidane va devenir coactionnaire de l'Union Foot de Touraine, moyennant un investissement à hauteur de 10 000€. Une information qui n'a pas été confirmée du côté de l'UFT, même si le manager général, Olivier Pickeu a confié à propos de Zidane : « Certaines discussions existent pour l’avenir, mais rien n’est finalisé à ce stade. Néanmoins, nous travaillons à la suite du projet et avons sollicité plusieurs amis susceptibles de nous accompagner dans le développement du club ».
« Ce n'est pas l'équivalent de Kylian Mbappé qui rachète le club de Caen »
Zinedine Zidane s'apprête donc à devenir actionnaire de l'Union Foot de Touraine, comme Kylian Mbappé avait pu le faire avec le SM Caen. Mais voilà que les deux cas seraient différents. En effet, pour France 3, Luc Arrondel, chercheur au CNRS et économiste, a expliqué : « Ce n'est pas l'équivalent de Kylian Mbappé qui rachète le club de Caen ».
« Plus une opération de crowdfunding »
« C'est plus une opération de crowdfunding qu'un investissement à proprement parler. S'il avait vraiment voulu investir dans un club, je pense qu'il aurait les moyens de le racheter complètement », a ensuite expliqué Luc Arrondel.