Kylian Mbappé lâche 20M€ : La grande annonce sur Zinedine Zidane !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, Kylian Mbappé décidait d'investir près de 20M€ pour devenir actionnaire majoritaire du SM Caen. Et voilà que c'est désormais au tour de Zinedine Zidane. En effet, il a été révélé que le champion du monde 98 allait devenir coactionnaire de l'Union Foot de Touraine, club de National 3. Mais voilà que les opérations menées par Mbappé et Zidane seraient bien différentes. Explications.

C'est L'Equipe qui a sorti cette information : Zinedine Zidane va devenir coactionnaire de l'Union Foot de Touraine, moyennant un investissement à hauteur de 10 000€. Une information qui n'a pas été confirmée du côté de l'UFT, même si le manager général, Olivier Pickeu a confié à propos de Zidane : « Certaines discussions existent pour l’avenir, mais rien n’est finalisé à ce stade. Néanmoins, nous travaillons à la suite du projet et avons sollicité plusieurs amis susceptibles de nous accompagner dans le développement du club ».

« Ce n'est pas l'équivalent de Kylian Mbappé qui rachète le club de Caen » Zinedine Zidane s'apprête donc à devenir actionnaire de l'Union Foot de Touraine, comme Kylian Mbappé avait pu le faire avec le SM Caen. Mais voilà que les deux cas seraient différents. En effet, pour France 3, Luc Arrondel, chercheur au CNRS et économiste, a expliqué : « Ce n'est pas l'équivalent de Kylian Mbappé qui rachète le club de Caen ».