Kylian Mbappé : C’est historique, Lionel Messi éclipsé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur de son 10ème but de la saison en championnat avec le Real Madrid ce dimanche soir, Kylian Mbappé réalise un début d’exercice 2025-2026 exceptionnel. L’attaquant français a marqué contre Getafe son 395ème but en carrière, en profitant pour battre un énorme record détenu par son ancien coéquipier au PSG Lionel Messi.

Un véritable début de saison XXL. Ce dimanche soir sur la pelouse de Getafe, Kylian Mbappé a de nouveau offert la victoire au Real Madrid. L’attaquant de 26 ans a inscrit le seul but de la rencontre, son 15ème de la saison toutes compétitions confondues avec le club madrilène.

Mbappé rejoint Cristiano Ronaldo Parti sur d’énormes bases statistiques sur ce début de saison, Kylian Mbappé est devenu le seul joueur avec Cristiano Ronaldo à atteindre la barre des 10 buts en championnat en seulement 9 rencontres disputées. Le Portugais, quintuple Ballon d’Or, en avait quant à lui inscrit 17. Mais en plus du meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid, Mbappé a également battu un immense record détenu par Lionel Messi.