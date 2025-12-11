Karim Benzema, le grand changement annoncé !

Pierrick Levallet

Karim Benzema est incontestablement l’un des plus grands noms de la dernière décennie sur la planète football. Sacré Ballon d’Or en 2022, l’ancien de l’OL et du Real Madrid a néanmoins mis un certain temps avant de devenir véritablement sérieux. L’attaquant de 37 ans a d’ailleurs fait savoir ce qu’il avait changé pour faire preuve de cette impressionnante longévité.

«Tout est très réglé» « Dans ma tête, je suis programmé pour deux ans. Ça veut dire que je fais attention à ce que je mange, à comment je dors... Tout est très réglé. C'est dur, bien sûr que c'est dur. Mais ça, je le fais depuis 28-29 ans » a d’abord expliqué Karim Benzema dans un entretien accordé à L’Equipe.