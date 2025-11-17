«Je vais partir», Laure Boulleau annonce son départ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Consultante sur Canal+, Laure Boulleau est incarne également certains programmes sur la chaine cryptée. Alors qu’on peut la voir dans les différents épisodes de 24h de Boulleau, l’ancienne joueuse du PSG avait également sorti un documentaire, Pionnières, où elle partait à la découverte de femmes japonaises. Et voilà que le second opus est imminent.

Après le PSG et l’équipe de France, Laure Boulleau s’éclate désormais sur Canal+ comme consultante, mais pas seulement. En effet, l’ancienne joueuse professionnelle n’hésite pas à nous montrer les coulisses de certains clubs avec 24h de Boulleau. De même, Laure Boulleau était partie au Japon pour son documentaire, Pionnières. Et après le pays du Soleil Levant, c’est au Brésil que le rendez-vous est donné.

« Je vais partir au Brésil » A l’occasion d’un entretien accordé à Télécâble Sat Hebdo, Laure Boulleau a annoncé son prochain départ au Brésil pour un nouveau documentaire. « Ce qui me plait vraiment, c’est l’inside, comme avec 24h de Boulleau, ou faire des documentaires, comme Pionnières au Japon, la saison dernière. Je vais partir au Brésil pour le deuxième opus », a-t-elle révélé.