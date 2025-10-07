«Je m’en vais» : Daniel Riolo annonce un scénario complètement fou sur RMC !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La crise politique s'intensifie en France après la démission de Sébastien Lecornu. Une majorité de Français souhaite voir Emmanuel Macron quitter ses fonctions, un scénario également privilégié par le journaliste Daniel Riolo, estimant que le président de la République ne peut plus se relever.

La démission surprise de Sébastien Lecornu ce lundi plonge un peu plus la France dans le chaos politique. D’après les derniers sondages, une majorité de Français se déclarent favorables à la démission d'Emmanuel Macron, également lâché par ses alliés. Pour Daniel Riolo, membre historique de l’After Foot mais également chroniqueur dans l’émission Estelle Midi, l’heure est effectivement venue pour le président de la République de quitter l’Élysée.

« Si je suis Emmanuel Macron, je me dis qu’il est temps de partir » « Si je suis Emmanuel Macron, oui, je me dis qu’il est temps de partir. J’adopte une posture, on va dire ‘un peu au-dessus’, je vois bien que les Français ne veulent plus de moi, que de toute façon je perds crédibilité au niveau national et international, je m’en vais, explique le journaliste de RMC. Peu importe qu’il n’y ait que 35 jours de campagne, de toute façon tout le monde sait ce que pensent les partis. Il faut une réorganisation du pays, on aura un nouveau Président dans 35 jours après l’élection présidentielle, il y aura un vote de l’Assemblée, et là on va revenir au problème que j’évoquais tout à l’heure ». Pour Daniel Riolo, la démission d’Emmanuel Macron ne suffirait pas à arranger la situation actuelle.