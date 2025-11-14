«J’ai une dent contre lui», Kylian Mbappé attaqué en direct ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Capitaine de l’équipe de France depuis mars 2023, Kylian Mbappé n’a pas toujours fait l’unanimité. La communication et les prises de parole de l’attaquant du Real Madrid ont parfois divisé. Jérôme Rothen lui, a concédé publiquement être toujours rancunier à l’égard de l’ancienne star du PSG, qui a quitté le club libre à l’été 2024.

A seulement 26 ans, Kylian Mbappé est désormais le patron de l’équipe de France. Ayant pris la succession d’Hugo Lloris en tant que capitaine des Bleus il y a deux ans et demi, l’attaquant du Real Madrid ne fait pas toujours l’unanimité dans sa communication.

« Ça a été mal accepté par beaucoup » Pour Jérôme Rothen, Mbappé a dû prendre le temps de reconquérir le vestiaire français après avoir hérité du brassard de façon controversée. « C’est logique qu’il soit le représentant de cette équipe. S’il est seul, c’est entièrement de sa faute, il s’est esseulé tout seul. La logique, c’est que c’est plutôt Antoine Griezmann qui devait avoir le brassard. Antoine l’a pas eu, on sait pourquoi, Kylian Mbappé le voulait absolument, Deschamps voulait pas le perdre, il lui a donné le brassard. Je pense que la façon dont ça s’est passé, ça a été mal accepté par beaucoup », a confié l’ancien milieu du PSG au sein de son émission Rothen S’enflamme.