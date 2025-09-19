«J'adore» : Laure Boulleau avec un Marseillais, c'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, Canal+ a renforcé son équipe de consultants pour la Ligue des champions en attirant Steve Mandanda, fraichement retraité. Un très joli coup pour la chaîné cryptée comme s'en réjouit Laure Boulleau, toujours heureuse de travailler avec des Marseillais, elle qui côtoie déjà Samir Nasri.

Alors que l'OM fait son retour en Ligue des champions, Canal+, diffuseur exclusif de la compétition, a annoncé l'arrivée d'une légende du club phocéen sur ses antennes. En effet, Steve Mandanda devient consultant de la chaîne cryptée et sera présent sur le plateau du Canal Champions Club les soirs de match de l'OM. De quoi réjouir Laure Boulleau.

Laure Boulleau s'enflamme pour l'arrivée de Steve Mandanda « C’est trop bien ! On est très heureux de l’accueillir. C’est une super recrue et c’est toujours bien d’avoir des consultants sur des postes différents. Gardien de but, ça apporte un vrai truc en plus dans l’expertise. C’est un tout jeune retraité qui a un vécu et une expérience du haut niveau énormes », se réjouit-elle dans une interview accordée à TvMag avant de poursuivre.