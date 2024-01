Scandale raciste - Maignan : Une première sanction tombe !

Pierrick Levallet

Si l'AC Milan s'est imposé contre l'Udinese ce samedi (2-3), Mike Maignan n'a pas vécu une rencontre agréable. Le portier de l'équipe de France a été victime de racisme et a d'ailleurs quitté la pelouse au cours de la première période avant de revenir quelques minutes plus tard. Le directeur technique de l'Udinese a alors annoncé qu'une première sanction avait été prise contre l'un des auteurs de ces actes.

Pour Mike Maignan, c’était la goutte de trop. Après avoir reçu un accueil hostile face à l’Udinese ce samedi, le gardien de l’équipe de France a été victime de racisme lors de la victoire de l’AC Milan. Le portier de 28 ans a d’ailleurs quitté la pelouse au cours de la première période, accompagné par ses coéquipiers.

Après le scandale Maignan, on parle aussi de racisme à la CAN 2024 https://t.co/1Wfcqi870p pic.twitter.com/so8MrKEb8I — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

Maignan victime de racisme, l'Udinese réagit

Il s’est d’ailleurs expliqué après la partie. « Je ne voulais plus jouer, je l'ai dit à tout le monde quand j'ai quitté le terrain, mais nous sommes une famille, je ne pouvais pas abandonner mes coéquipiers. J'étais en colère, pas déçu, car ce n'est pas la première fois que je vis ça. Mes coéquipiers, le staff, tout le monde m'a dit de rester fort dans ma tête » a confié Mike Maignan au micro de DAZN . Kylian Mbappé et Didier Deschamps ont rapidement apporté leur soutien à l'international français. Federico Balzaretti, lui, a annoncé qu’une première sanction était tombé pour l’un des auteurs de ces actes de racisme.

Un supporter déjà «viré du stade à vie»