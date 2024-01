Scandale raciste : «Inadmissible», le coup de gueule de Deschamps

Pierrick Levallet

En Italie, Mike Maignan a été victime de racisme ce samedi soir. Alors que l'AC Milan s'est imposé face à l'Udinese, le gardien de but de l'équipe de France a quitté la pelouse au cours de la première période. Il n'a d'ailleurs pas manqué d'expliquer son choix. Didier Deschamps, lui, est monté au créneau pour apporter son soutien au portier de 28 ans.

Maignan victime de racisme avec l'AC Milan

« Je ne voulais plus jouer, je l'ai dit à tout le monde quand j'ai quitté le terrain, mais nous sommes une famille, je ne pouvais pas abandonner mes coéquipiers. J'étais en colère, pas déçu, car ce n'est pas la première fois que je vis ça. Mes coéquipiers, le staff, tout le monde m'a dit de rester fort dans ma tête » a confié Mike Maignan à DAZN après la partie. Didier Deschamps a d’ailleurs validé sa décision.

«Le racisme n’a sa place nulle part»