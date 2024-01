Scandale raciste : La grosse colère de Maignan

La rédaction

Ce samedi, le Milan AC a arraché la victoire sur le terrain de l’Udinese (2-3). Mais ce qu’on retiendra de cette rencontre est le nouveau scandale raciste en Italie. Victime d’insultes déplacées, Mike Maignan en a eu assez et a fini par quitter le terrain. Bénéficiant de multiples soutiens, l’international français a à nouveau pris la parole ce dimanche. Et Maignan est passablement remonté par ce climat délétère.

Malheureusement, cela se répète trop souvent, notamment en Italie. Ce samedi, alors que le Milan AC affrontait l’Udinese, la rencontre a été arrêtée pendant plusieurs minutes. La raison ? Des cris racistes proférés à l’encontre de Mike Maignan. Ce n’est pas la première fois que cela arrive au gardien milanais et face à l’Udinese, c’était visiblement trop pour l’international français. Accompagné par ses coéquipiers, Maignan a en effet quitté le terrain. Le joueur du Milan AC est par la suite revenu, remportant par ailleurs la rencontre. Mais la colère est présente chez le Milanais.

« Si vous ne faites rien, VOUS SEREZ VOUS AUSSI COMPLICES »

Dans un message posté sur X, Mike Maignan a réagi aux événements arrivés ce samedi face à l’Udinese. Agacé, le portier du Milan AC a alors lâché : « Ce n’est pas le joueur qui a été attaqué. C’est l’homme. C’est le père de famille. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. Et je ne suis pas le premier à qui ça arrive. On a fait des communiqués, des campagnes de publicité, des protocoles et rien n’a changé. Aujourd'hui , c’est tout un système qui doit prendre ses responsabilités : ⁃Les auteurs de ces actes, parce que c’est facile d’agir en groupe, dans l’anonymat d’une tribune. ⁃Les spectateurs qui étaient dans la tribune, qui ont tout vu, qui ont tout entendu mais qui ont choisi de se taire, vous êtes complices. ⁃Le club d’Udinese, qui a seulement parlé d’une interruption de match, comme si de rien n’était, vous êtes complices. ⁃Les instances et le procureur, avec tout ce qu’il se passe, si vous ne faites rien, VOUS SEREZ VOUS AUSSI COMPLICES ».

« C’est un combat qu’on gagnera »